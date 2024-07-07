3 أندية تعيد "عموري" للدوري الإماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - وضعت 3 أندية إماراتية اهتمامها لضم نجم الكرة عبدالرحمن عموري، في ميركاتو الصيف الجاري.

ويتصدر نادي كلباء الأندية المهتمة بضم عموري في ميركاتو الصيف، لكن لم يتم حتى الآن حسم الأمور بشكل رسمي.

كما يحظى اللاعب باهتمام من أحد الأندية الصاعدة حديثا لدوري أدنوك للمحترفين لضمه.

ويتواجد فريق ثالث مهتم بضم اللاعب، ولكن ينتظر رأي المدير الفني لحسم موقفه من ضم اللاعب أو صرف النظر عن الصفقة.

نادي العين موقفه محسوم ولا يفكر في عودة عموري كما يتردد، خاصة وأن كريسبو حدد احتياجاته في ميركاتو الصيف.

ويتواجد حاليا عموري في إسبانيا حيث يقوم بفترة إعداد خاصة لاستعادة لياقته البدنية بشكل كامل قبل الموسم الكروي الجديد.

وكان عموري قد رحل عن صفوف الوصل في فبراير الماضي، بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

أرقام عمر عبد الرحمن “عموري”

لعب عمر عبد الرحمن 250 مباراة في مسيرته الكروية، ساهم خلالها بـ 162 هدفا، حيث سجل 60 هدفا، وصنع 102 هدفا.

ومع منتخب الإمارات، لعب عموري 73 مباراة دولية بقميص الأبيض سجل خلالها 11 هدفا.