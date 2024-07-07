المصري البورسعيدي يجدد عقد كريم العراقي لثلاثة مواسم

ياسر رشاد - القاهرة - أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي إجراءات تجديد التعاقد مع كريم العراقي نجم خط دفاع الفريق وذلك بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من بداية الموسم المقبل 2025/2024 ، وحتى نهاية موسم 2027/2026.

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جاءت تلك الخطوة بعد الجلسة التي جمعت بين الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي واللاعب كريم العراقي عقب نهاية مباراة اليوم أمام بلدية المحلة والتي انتهت بفوز المصري بهدف للاشئ.

الجدير بالذكر أن اللاعب كريم العراقي والبالغ من العمر 27 عامًا ويشغل مركز الظهير الأيمن كان محط اهتمام عدد كبير من أندية الدوري الممتاز بعد المستوى الطيب الذي قدمه اللاعب على مدار المواسم الماضية مع المصري والذي جعله الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب مصر الأوليمبي المشارك في أوليمبياد طوكيو الماضية لسنوات ، إلا أن تلك الجلسة التي جمعت بين الأستاذ كامل أبو علي واللاعب كان لها كلمة السر في تجديد تعاقد اللاعب مع المصري خاصة وأنه يعد أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق.

