شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة سلبية من التدريبات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الإثنين، بعد الفوز على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي، استعداداً للقاء طلائع الجيش، المقرر له يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 41 نقطة.