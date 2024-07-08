شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن عدم تغطية مباراة بيراميدز على حساباته حدادا على أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الصفحة الرسمية لنادى الاتحاد السكندري عدم تغطية أحداث مباراة الدراويش أمام بيراميدز التى تقام فى الخامسة والنصف مساء غد الإثنين عبر حساباتها على السوشيال ميديا، حدادًا على الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وكتبت الصفحة الرسمية للاتحاد على فيس بوك: "نعتذر لكل جماهير نادينا العظيم عن عدم تغطية مباراة فريقنا غدا أمام نادى بيراميدز على الحسابات الرسمية حداداً على روح لاعبنا السابق الكابتن أحمد رفعت، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وقرر مسؤولو مودرن سبورت أن يقام العزاء بشكل مبدئي الثلاثاء المقبل بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من مراسم الجنازة التى أقيمت أمس.

وتدهورت الحالة الصحية لـ أحمد رفعت على أثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.