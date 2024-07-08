شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار استبعاد كهربا وإراحة الشناوى من مباراة الأهلى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

اختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 21 لاعبا لدخول معسكر مغلق، استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال.

الوسط: أكرم توفيق، حسين الشحات، إمام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، مروان عطية، رضا سليم، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: وسام أبو علي.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد كل من: محمد الشناوي ورامي ربيعة للراحة، محمود كهربا ومحمود متولي لأسباب فنية، بيرسي تاو لعدم الجاهزية الفنية، علي معلول بسبب الإصابة، حمزة علاء، أحمد نبيل "كوكا" وكريم الدبيس للانضمام للمنتخب الأولمبي.

ويستمر غياب كهربا عن مباريات الأهلي للقاء الثالث على التوالي بعدما غاب عن التواجد في قائمة مباراتي طلائع الجيش والداخلية يومي 1 و4 يوليو الجاري.