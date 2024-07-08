شكرا لقرائتكم خبر عن وضع أحمد سليمان تحت الملاحظة الطبية قبل إجراء جراحة القلب المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وُضع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تحت الملاحظة الطبية بعد خضوعه لعملية قسطرة فى القلب، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أمس السبت.

ويستمر أحمد سليمان تحت الملاحظة الطبية فى أحد مستشفيات التجمع، حيث سيخضع عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء لعملية قلب مفتوح فى حالة عدم تحسن حالته بعد قسطرة القلب.

ومن المنتظر أن يحدد الأطباء حالة أحمد سليمان، حيث سيتم إجراء جراحة القلب المفتوح يوم الأربعاء المقبل، فى حالة الحاجة لذلك.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أمس بياناً بعد تعرض أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة لأزمة قلبية، وجاء البيان كالتالي: يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بخالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة نُقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج.