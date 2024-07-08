شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 7 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 7 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الأهلى يوافق على عرض الرجاء المغربى لاستعارة كريستو، بالإضافة إلى إقامة 3 مباريات بالدورى الممتاز، حيث فاز المصرى البورسعيدى على بلدية المحلة بهدف دون مقابل، كما فاز الزمالك على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل الجونة مع سيراميكا سلبيا.

الأهلى يوافق على عرض الرجاء المغربى لاستعارة كريستو

رحب مسئولو النادي الأهلي بانتقال التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق، إلى نادي الرجاء المغربي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعدما خرج اللاعب من حسابات الفريق الأحمر في الفترة الماضية، قبل أن يعود للقلعة الحمراء بنهاية الموسم المقبل.

إبراهيم حسن يكشف عن جدول مباريات منتخب مصر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب .

الزمالك يهزم الإسماعيلى 2 - 1 ويتقدم مركزين فى جدول الدورى

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الإسماعيلى بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مجلس الوزراء يوافق على تعديل توقيتات انطلاق مباريات الدورى لتبدأ 5:30 مساء

وافق الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تعديل التوقيتات الخاصة بمنافسات الدورى الممتاز لكرة القدم، ليبدأ انطلاق المباريات فى الخامسة والنصف مساء.

عبد الله السعيد ينفرد بالمركز الثالث كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف بالدورى

انفرد عبد الله السعيد صانع ألعاب الزمالك بالمركز الثالث بقائمة هدافى ترتيب الدورى المصرى برصيد 128 هدفًا

المصرى البورسعيدى يهزم بلدية المحلة بهدف ميدو جابر فى الدورى.. فيديو

فاز فريق المصري البوسعيدى على بلدية المحلة بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري.

إمام عاشور عن أحمد رفعت: وفاته درس يذكرنا أن لاعب الكرة نفس تتأثر بالضغط

حرص إمام عاشور ، لاعب النادي الأهلي، على نعي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، والذي وافته المنية أمس، السبت، وكتب إمام عاشور عبر حسابه على انستجرام، "رحم الله أحمد رفعت وأسكنه فسيح جناته، جاءت وفاته درسًا يذكرنا أن لاعب الكرة نفس فى المقام الأول، نفس تتأثر بالضغط".

الجونة يكتفى بالتعادل السلبى مع سيراميكا فى "دورى NILE"

تعادل فريق الجونة مع سيراميكا سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الـ30 الدوري المصري الممتاز.

ظهور كهربا وبيرسى تاو فى مران الأهلى الجماعى قبل مواجهة الطلائع.. صور

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة.

3 أيام راحة سلبية للاعبى المصرى والفريق يستأنف تدريباته الخميس استعدادا للمقاولون

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لثلاثة أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الخميس المقبل على استاد الكلية الحربية بالقاهرة