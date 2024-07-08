شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة 48 ساعة بعد الهزيمة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر إيهاب جلال المدير الفنى لنادى الإسماعيلى، راحة للاعبين 48 ساعة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى إطار الجولة الثلاثين من بطولة دورى nile.

وسقط غريق الإسماعيلى أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء، لينفرد بالمركز الثالث بقائمة هدافى ترتيب الدورى المصرى على مر التاريخ برصيد 128 هدفا، حيث يتصدر حسن الشاذلى نجم هجوم الترسانة الأسبق والكرة المصرية ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري المصري، برصيد 176 هدفا، يليه حسام حسن في المركز الثانى برصيد 168 هدفا أحرزهم على مدار مسيرته الكروية، والتي زينها بارتدائه بقميص قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الـ 7 برصيد 41 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 12 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الـ 14 برصيد 31 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الجونة فى الجولة الحادية والثلاثين من بطولة دورى nile المقرر لها يوم 22 يوليو الجارى.