اختبارات بدنية تجهز الأهلي للموسم الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهل النادي الأهلي استعداداته أمس لانطلاق الموسم الكروي الجديد من خلال الاختبارات البدنية للاعبين.

ونشر حساب الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، صورا للاعبي الفريق وعلق عليها: «المجموعة الأولى من اللاعبين يخضعون للاختبارات البدنية».

ويخوض الأهلي لقاء نصف نهائي السوبر السعودي أمام الهلال في أغسطس المقبل.

ويتطلع الأهلي لتعزيز صفوفه وإبرام صفقات عدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، قبل انطلاق بطولة النخبة الآسيوية.

واحتل «الراقي» المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي بالموسم المنقضي.

إلى ذلك، أكدت تقارير تركية أن نادي فنربخشة يسعى للتعاقد مع لاعب الأهلي الفرنسي آلان ماكسيمان، على سبيل الإعارة لعام.

وكشفت مصادر تركية أن ماكسميان لديه رغبة في اللعب مع المدير الفني للنادي التركي جوزيه مورينهو، مشيرة أنه كان هناك عدد من الاتصالات الهاتفية بينهما.