شكرا لقرائتكم خبر تسريب فيديو للاعبي فرنسا يثير غضب جريزمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر أنطوان جريزمان نجم المنتخب الفرنسي عن غضبه الشديد، بعد أن تم تسريب فيديو للاعبي الديوك وهم ينفذون ركلات الترجيح، قبل مواجهة إسبانيا في نصف نهائي يورو 2024.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الإسباني مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور نصف النهائي، ببطولة كأس أمم أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.

ونشر حساب قناة «RMC» عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي فيديو يظهر عددا من لاعبي منتخب فرنسا، وهم ينفذون ركلات جزاء، استعدادا لمواجهة إسبانيا.

ورغم أن اللاعبين الذين ظهروا في الفيديو هم بدلاء وليسوا أساسيين، إلا أن الأمر أثار غضب الجماهير الفرنسية، التي عدت أن هذا الأمر يمنح معلومات مجانية لمنتخب إسبانيا، قبل مواجهته في نصف النهائي.

ورد جريزمان على الفيديو قائلا: «حسنا .. عظيم! شكرا على المعلومة»، في إشارة إلى عدم رضاه عن انتشار جزء مهم من تدريبات فرنسا قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة.

جاء ذلك، رغم أن اللاعبين الذين شاركوا في تلك الركلات لن يلعبوها ضد إسبانيا إذا وصل الأمر إلى ركلات الترجيح، إذ تم الأمر أمام جميع الصحفيين خلال الفترة المفتوحة لهم، ومدتها ساعة ونصف.

وبدأ المنتخب الفرنسي تدريباته المغلقة أمس، استعدادا لمواجهة إسبانيا الثلاثاء، إذ لم يتم السماح لأي شخص الاقتراب أو دخول تدريبات الديوك، التي ستكون فيها الاستعدادات النهائية للقاء نصف النهائي.