مارتينيز ينجح بالتصدي لـ50% من ركلات الترجيح

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واجتازت الأرجنتين عقبة الإكوادور لتمر إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، وتواصل رحلة الحفاظ على لقبها الذي أحرزته في 2026.
وتمكن منتخب التانغو من تحقيق الانتصار بعد دقائق عصيبة عاشها، إثر تسجيل الإكوادور هدف التعادل في الدقيقة (93)، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي بدأت بإهدار ليونيل ميسي ركلته التي اصطدمت بالعارضة.
لكن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز نجح في قلب الطاولة، وذلك بعدما تصدى «ديبو» لركلتي جزاء، ليقود منتخب بلاده لنصف النهائي.
وكشف من جهته خبير الإحصاءات الإسباني مستر تشيب عن رقم مرعب لحارس أستون فيلا في تصدياته لركلات الترجيح مع الأرجنتين.
وأشار مستر تشيب إلى أن «ديبو» خاض ركلات الترجيح مع الأرجنتين في 4 مرات، سدد عليه فيها 18 ركلة جزاء.
المذهل هو في كون 9 من تلك الركلات الـ18 قد ضاعت، بعدما تصدى مارتينيز إلى 4 منها وخرجت واحدة بعيدا عن المرمى، أي أن نسبة الحارس الأرجنتيني تقترب من الـ50% نجاح.
أرقام مارتينيز مع ركلات الترجيح:
- خاض ركلات الترجيح مع الأرجنتين في 4 مرات.
- المرات الأربع قد انتهت لصالح الأرجنتينيين.
- سدد عليه فيها 18 ركلة جزاء.
- 9 من تلك الركلات الـ18 قد ضاعت.
- نسبة الحارس الأرجنتيني تقترب من الـ50% نجاح.
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