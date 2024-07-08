مارتينيز ينجح بالتصدي لـ50% من ركلات الترجيح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق حارس مرمى منتخب الأرجنتين وأستون فيلا، إيميليانو مارتينيز إنجازا مميزا عقب تأهل التانغو إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تخطي عقبة الإكوادور في ربع نهائي البطولة القارية.

واجتازت الأرجنتين عقبة الإكوادور لتمر إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، وتواصل رحلة الحفاظ على لقبها الذي أحرزته في 2026.

وتمكن منتخب التانغو من تحقيق الانتصار بعد دقائق عصيبة عاشها، إثر تسجيل الإكوادور هدف التعادل في الدقيقة (93)، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي بدأت بإهدار ليونيل ميسي ركلته التي اصطدمت بالعارضة.

لكن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز نجح في قلب الطاولة، وذلك بعدما تصدى «ديبو» لركلتي جزاء، ليقود منتخب بلاده لنصف النهائي.

وكشف من جهته خبير الإحصاءات الإسباني مستر تشيب عن رقم مرعب لحارس أستون فيلا في تصدياته لركلات الترجيح مع الأرجنتين.

وأشار مستر تشيب إلى أن «ديبو» خاض ركلات الترجيح مع الأرجنتين في 4 مرات، سدد عليه فيها 18 ركلة جزاء.

المذهل هو في كون 9 من تلك الركلات الـ18 قد ضاعت، بعدما تصدى مارتينيز إلى 4 منها وخرجت واحدة بعيدا عن المرمى، أي أن نسبة الحارس الأرجنتيني تقترب من الـ50% نجاح.

أرقام مارتينيز مع ركلات الترجيح: