خاميس رودريجيز يعادل رقم ميسي القياسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل النجم الكولومبي خاميس رودريجيز توهجه في النسخة الحالية لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، بعدما قاد بلاده للصعود للدور قبل النهائي في البطولة، على حساب منتخب بنما.

وأحرز خاميس هدفا من ركلة جزاء وقام بصناعة هدفين، ليقود كولومبيا لاكتساح بنما 5 / صفر أمس بالتوقيت في دور الثمانية للمسابقة.

وتساوى خاميس مع الرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في نسخة واحدة بالمسابقة منذ عام 2011، الذي يحمله الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قدم نفس العدد من التمريرات الحاسمة في النسخة الماضية بالبرازيل عام 2021، وفقا للموقع الالكتروني الرسمي للبطولة.

ومازالت الفرصة مواتية أمام خاميس، الذي يلعب في صفوف ساو باولو البرازيلي، للانفراد بالرقم القياسي، حال قيامه بتمريرة حاسمة خلال لقاء الفريق بالدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة البرازيل وأوروجواي، التي تقام في وقت لاحق بدور الثمانية في البطولة.

ومن المقرر أن يخوض خاميس لقاء آخر بخلاف مباراة قبل النهائي، حيث بإمكانه اللعب في النهائي حال فوز كولومبيا في المربع الذهبي، أو في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، حال خسارة منتخب بلاده.

يذكر أن منتخب كولومبيا توج بكوبا أمريكا عام 2001، التي استضافتها ملاعبه آنذاك.

النجم الكولومبي خاميس رودريجيز: