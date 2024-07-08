خاميس رودريجيز يعادل رقم ميسي القياسي

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وأحرز خاميس هدفا من ركلة جزاء وقام بصناعة هدفين، ليقود كولومبيا لاكتساح بنما 5 / صفر أمس بالتوقيت في دور الثمانية للمسابقة.
وتساوى خاميس مع الرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في نسخة واحدة بالمسابقة منذ عام 2011، الذي يحمله الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قدم نفس العدد من التمريرات الحاسمة في النسخة الماضية بالبرازيل عام 2021، وفقا للموقع الالكتروني الرسمي للبطولة.
ومازالت الفرصة مواتية أمام خاميس، الذي يلعب في صفوف ساو باولو البرازيلي، للانفراد بالرقم القياسي، حال قيامه بتمريرة حاسمة خلال لقاء الفريق بالدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة البرازيل وأوروجواي، التي تقام في وقت لاحق بدور الثمانية في البطولة.
ومن المقرر أن يخوض خاميس لقاء آخر بخلاف مباراة قبل النهائي، حيث بإمكانه اللعب في النهائي حال فوز كولومبيا في المربع الذهبي، أو في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، حال خسارة منتخب بلاده.
يذكر أن منتخب كولومبيا توج بكوبا أمريكا عام 2001، التي استضافتها ملاعبه آنذاك.
النجم الكولومبي خاميس رودريجيز:
- واصل النجم الكولومبي توهجه في النسخة الحالية.
- قاد بلاده للصعود للدور قبل النهائي في البطولة، على حساب منتخب بنما.
- أحرز خاميس هدفا من ركلة جزاء وقام بصناعة هدفين.
- وصل إجمالي تمريراته الحاسمة في النسخة الحالية إلى 5 تمريرات.
- تساوى مع الرقم القياسي الذي يحمله الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.
- يسعى لقيادة منتخب كولومبيا للحصول على ترتيب أفضل من المركز الثالث.
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