برشلونة يتلقى ضربة جديدة بعد إصابة بيدري

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وتعرض أراوخو لإصابته خلال لقطة جمعته بظهير أيسر المنتخب البرازيلي، غابرييلي أرانا، وقد سقط أرضا؛ حيث اضطر مدافع برشلونة لمغادرة أرضية الملعب.
ودفع مدرب الأوروغواي، مارسيلو بيلسا، بمدافع أتلتيكو مدريد، خوسيه ماريا خيمينيز، بدلا من أراوخو، عند الدقيقة الـ33 من عمر المواجهة، التي أُقيمت على أرضية ملعب «أليجانت» بولاية نيفادا الأمريكية.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إلى أن إصابة أراوخو تبدو «مقلقة»، فيما أكد مراقبون أن المدافع الأوروجواياني قد يضطر للغياب عن فترة إعداد برشلونة الإسباني للموسم القادم 2024-25.
وبات أراوخو ثاني لاعب من برشلونة يتعرض لإصابة قوية خلال اليومين الماضيين، بعد بيدرو غونزاليس «بيدري»، الذي تعرض لالتواء في الركبة، وسط توقعات بغياب الدولي الإسباني لمدة شهر ونصف الشهر.
وتعرض بيدري لإصابته خلال مباراة منتخبَي إسبانيا وألمانيا، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»؛ حيث فاز الفريق الإسباني بنتيجة 2-1 بعد التمديد.
وبات مؤكدا أن يغيب بيدري عما تبقى من مشوار إسبانيا في بطولة أوروبا.
ومن المتوقع ألا يشارك لاعب الوسط الموهوب في الفترة التحضيرية لبرشلونة، إعدادا للموسم الجديد.
ويستعد برشلونة لخوض موسمه الأول، تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.
ويطمح البرشا للعودة إلى منصات التتويج، بعد إخفاق الفريق في حصد أي لقب خلال الموسم المنقضي.
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