أوروجواي تهزم البرازيل وتصعد لنصف نهائي كوبا أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قادت ركلات الترجيح منتخب أوروجواي للصعود للدور قبل النهائي لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، على حساب منتخب البرازيل.

وصعد منتخب أوروجواي للمربع الذهبي في البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة، عقب فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على نظيره البرازيلي صباح أمس.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، بعدما عجز كلا المنتخبين عن استثمار الفرص التي سنحت للاعبيهما على مدار 90 دقيقة، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب أوروجواي.

وخاض منتخب البرازيل المباراة دون نجمه فينيسيوس جونيور للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، فيما عانى منتخب أوروجواي من النقص العددي، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه ناهيتان نانديز في الدقيقة 74.

وبذلك، ضرب منتخب أوروجواي، الذي يتقاسم الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 15 لقبا مع نظيره الأرجنتيني، موعدا في الدور قبل النهائي للمسابقة مع منتخب كولومبيا، الذي تأهل للدور ذاته، عقب فوزه الكاسح 5 / صفر على منتخب بنما بدور الثمانية أيضا.

ويلتقي الفائز من أوروجواي وكولومبيا في المباراة النهائية للمسابقة، مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين الأرجنتين حاملة اللقب وكندا.

وصعد منتخب أوروجواي، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا، لدور الثمانية في البطولة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات.

وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية بين أوروجواي والبرازيل بدون أهداف، ليلجأ المنتخبان لركلات الترجيح لتحديد المتأهل للمربع الذهبي في البطولة.

وخلال ركلات الترجيح، سجل لأوروجواي كل من فيديريكو فالفيردي، ورودريجو بينتانكور، وجيورجيان دي أراسكايتا، ومانويل أوجارت، فيما تصدى أليسون بيكر، حارس مرمى البرازيل، لركلة خوسيه خيمينيز.

في المقابل، أحرز للبرازيل أندرياس بيريرا، وجابرييل مارتينيلي، في حين أضاع جابرييل ميليتاو ودوجلاس لويز ركلتيهما، ليظفر منتخب أوروجواي ببطاقة الترشح للدور قبل النهائي في كوبا أمريكا 2024.

نقاط من المواجهة: