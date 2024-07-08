كيميتش بديل كروس في منتخب ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرى الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس أن جوشوا كيميتش هو الخليفة المثالي لتوني كروس في خط وسط منتخب بلاده.

وقال ماتيوس في عموده بشبكة «سكاي» تعقيبا على خروج منتخب ألمانيا من دور الثمانية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا أن كيميتش هو البديل المثالي لكروس الذي اعتزل اللعب الدولي بنهاية البطولة القارية.

وقال ماتيوس «بالنسبة لي هناك واحد فقط، جوشوا كيميتش، لكننا سنكون أكثر قيمة في خط الوسط في وجوده».