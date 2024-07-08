الامارات | 20 مباراة دولية تُجهّز منتخب السلة لتصفيات آسيا النهائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني للمنتخبات الوطنية لكرة السلة، الدكتور منير بن الحبيب، عن خوض المنتخب على مدار الأشهر المقبلة 20 مباراة دولية، ضمن خطط إعداده لخوض «النافذة الثانية» من المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية التي تقام نوفمبر المقبل، ويطمح من خلالها «الأبيض» لمواصلة مسيرته نحو العودة إلى قائمة المنتخبات القارية ذات التصنيف (A) التي تسمح له بالمشاركة في بطولات آسيا، والمنافسة على البطاقات المؤهلة لبطولات كأس العالم.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب انتظم منذ أواخر الشهر الماضي في التدريبات التي تقام على صالة نادي النصر حتى 10 الجاري، حيث يسافر في اليوم التالي للمشاركة في بطولة (وليام جونز) الدولية المقامة من 13 إلى 21 الجاري، ضمن خطة إعداد تتضمن 20 مباراة دولية تجهّزه لخوض المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية».

وأوضح: «الأداء القوي الذي قدمه المنتخب في نسخة العام الماضي من بطولة (وليام جونز)، دفع المعنيين بالبطولة إلى توجيه الدعوة له للمشاركة في النسخة الحالية، وسنخوض خلالها مباريات قوية بينها مواجهة منتخبي (الصين تايبيه A)، و(الصين تايبيه B)، وفريق (سترونغ غروب) الفلبيني الذي قدّم عروضاً قوية في يناير الماضي في بطولة دبي الدولية، إلى جانب فريق الجامعات الأميركية، وفريق من أستراليا، وفرق من اليابان وماليزيا».

وشدد على أن المنتخب سيقيم في أغسطس المقبل معسكراً خارجياً تتخلله مباريات ودية، في محطة إعداد للبطولة الخليجية المقبلة التي تقام بين الثاني والتاسع من سبتمبر المقبل، ومن ثم عودة انتظام اللاعبين مع أنديتهم لاستهلال الموسم المحلي الجديد منتصف سبتمبر.

وتابع: «يدخل المنتخب بعد ذلك في معسكر خارجي جديد قبل التوجه للمشاركة في بطولة العرب بين الثامن و18 نوفمبر من هذا العام، متبوعة بالسفر إلى لبنان مبكراً للخضوع لمعسكر قبل لقاء منتخب لبنان في 22 نوفمبر في أولى مباريات المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية، ومن ثم العودة إلى دبي للقاء البحرين في 25 من الشهر ذاته». وأكد بن الحبيب أن منتخب السلة يشارك في بطولة «وليام جونز» دون لاعبي الارتكاز قيس عمر، ومامادو نداي، لعدم تعافيهما من الإصابة.

. منتخب السلة انتظم منذ أواخر الشهر الماضي في التدريبات التي تُقام على صالة نادي النصر حتى 10 الجاري.