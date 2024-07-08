الامارات | علي مبخوت «نصراوي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر، أمس، تعاقده رسمياً، مع نجم الكرة الإماراتية، وأفضل مهاجم في تاريخ الإمارات، علي مبخوت. وكان اللاعب قد أنهى تعاقده مع فريق الجزيرة في مفاجأة كبيرة بنهاية الموسم الماضي. وسبق الإعلان عن ضم علي مبخوت (33 سنة)، قيام الحساب الرسمي لنادي النصر على منصة «إكس»، بنشر صورة مشوقة لجماهيره، بها رقم (7) بالحروف والأرقام، في إشارة إلى الرقم (7) الذي اقترن به مبخوت، وحمله لسنوات طويلة مع المنتخب الوطني ومع الجزيرة.

ويملك مبخوت العديد من الأرقام المميّزة، سواء على مستوى المنتخب، أو من خلال مشواره المميّز في دوري أدنوك للمحترفين. ومع المنتخب يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لـ«الأبيض» برصيد 85 هدفاً في 114 مباراة دولية، كما يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، بتسجيله 218 هدفاً في 298 مباراة مع الجزيرة.

وسبق لمبخوت أن أحرز العديد من الألقاب، سواء مع الجزيرة والمنتخب، أو على المستوى الفردي أيضاً، ويُعدُّ انتقاله إلى النصر إضافة مهمة لهجوم الفريق الذي يستعد في الموسم المقبل للمنافسة في كل البطولات، خصوصاً بعد النقلة المميّزة في المستوى الفني للفريق، والتحسن الكبير في الأداء خلال الموسم المنصرم، تحت قيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر.

ويأمل «العميد» خلال الموسم المقبل في استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ ثمانينات القرن الماضي. وكانت خطوة التعاقد مع شرودر الموسم الماضي، خلفاً للمدرب غوران، في الاتجاه الصحيح بالنسبة للفريق، حيث أنهى الموسم في المركز السادس، بعد فترة من النتائج المتواضعة تحت قيادة غوران. وتُعدُّ صفقة علي مبخوت، هي أولى الصفقات الرسمية التي يعلنها النادي استعداداً للموسم الجديد بعد التجديد مع البوسني سمير ميميسيفتش، وإنهاء التعاقد مع ستة لاعبين مواطنين.

ومن المتوقع أن يشكل مبخوت مع صانع الألعاب في النصر، المغربي عادل تاعرابت، ثنائياً هجومياً مهماً، خصوصاً بالنظر إلى إمكانات اللاعبين الفنية الكبيرة، إلى جانب مجموعة من الأسماء المميّزة في صفوف النصر، سواء من اللاعبين الأجانب، أو اللاعبين المواطنين، إلى جانب الأسماء التي يتوقع أن يتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.