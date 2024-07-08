الامارات | نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول فريق الزمالك المصري تأخره أمام الإسماعيلي إلى فوز بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي اقيمت ضمن مواجهات الأسبوع الـ30 من عمر بطولة الدوري المصري، وأقيمت في استاد القاهرة الدولي.

ولم يشهد الشوط الأول أي فرص حقيقية من الفريقين وسط لعب متحفظ، وتقدم الإسماعيلي عبر قائده مجدي الذي استغل خطأ من دفاع الزمالك وخطف الكرة وسدد من داخل المنطقة في مرمى محمد صبحي (69).

لكن الزمالك تعادل سريعاً بعد حصوله على ركلة جزاء احتسبها الحكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لارتكاب خطأ على ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء، لينبري السعيد للركلة ويسجل منها (76).

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للزمالك للمسة يد على أحد مدافعي الإسماعيلي، ليسجل منها السعيد هدف فوز أصحاب الأرض (82).

وفي مباراة أخرى تغلب المصري على بلدية المحلة بهدف على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما تعادل الجونة مع ضيفه سيراميكا كليوباترا سلباً في الجونة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة (يُحسم منها ثلاث نقاط في نهاية الموسم بقرار إداري بسبب الانسحاب من مباراة الأهلي) في المركز السابع، فيما توقّف رصيد الإسماعيلي عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

ودخل الزمالك المباراة في غياب أربعة من لاعبيه بسبب الانضمام لمنتخب مصر تحت 23 عاماً الذي يستعد لخوض منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهم حسام عبد المجيد وزياد كمال ومحمد شحاتة بالإضافة لأحمد سيد "زيزو" الذي انضم فوق السن.