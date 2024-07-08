الغموض يثير القلق حول مستقبل موراتا

ياسر رشاد - القاهرة - يتبقى في عقد ألفارو موراتا مع نادي أتلتيكو مدريد موسمين اخرين، حيث ينتهي عقد مهاجم منتخب إسبانيا بشكل رسمي مع ناديه في 30 يونيو عام 2026.

وتحوم الشكوك حول مستقبل الإسباني مهاجم فريق أتلتيكو مدريد مع النادي الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت العديد من الأندية اهتماما بالتعاقد مع موراتا في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن اللاعب أكد على رغبته في الاستمرار مع الفريق.

وبعدما أظهر موراتا رغبته في الاستمرار داخل أتلتيكو مدريد لوقت أطول، عاد اللاعب بتصريحات غامضة يثير الشكوك حول مستقبله.

وقال موراتا في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “ليس هناك شيء مؤكد، دعونا نرى كيف ستنتهي الأمور، أريد فقط أن ينتهي هذا بأفضل طريقة ممكنة وأن أستمتع به”.

وأشارت الصحيفة إلى أن، هناك اهتمام من جانب نادي إنتر ميلان الإيطالي، بالتعاقد مع موراتا في الانتقالات الصيفية الحالية أيضا.

وشارك موراتا صاحب الـ 31 عاما، في 48 مباراة مع فريق أتلتيكو مدريد خلال الموسم الماضي 2023/2024 بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 21 هدفا وصنع 5 أهداف آخرين.