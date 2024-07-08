النصر يوافق على بيع نجم الفريق للفيحاء

ياسر رشاد - القاهرة - أرسل اليوم نادي الفيحاء عرضًا رسميًا لنادي النصر من أجل الظفر بخدمات الدولي الإيفواري جيسلان كونان.

وكان كونان قد أمضى الموسم الماضي معارًا لصفوف الفيحاء، لاسيما بعد تعاقد النصراويين مع البرازيلي أليكس تيليس في نفس مركزه الظهير الأيسر.

ووافقت إدارة النصر على بيع الفترة المتبقية في عقد جيسلان كونان لنادي الفيحاء.

وجاءت الموافقة النصراوية بعد التقرير الفني الذي قدمه المدرب البرتغالي لويس كاسترو، لإدارة ناديه.

ولعب كونان 26 مباراة دورية بقميص الفيحاء نجح في تقديم 5 تمريرات حاسمة لزملائه كما شارك في 4 مباريات في دوري أبطال آسيا.