شبانة : هل أحد يعلم بوجود عيب خلقي وراثي في قلب أحمد رفعت .. ولماذا تحدث نادر شوقي الآن ؟

ياسر رشاد - القاهرة - علق الاعلامي الرياضي محمد شبانة على ظهور نادر شوقي وكيل اعمال أعمال الراحل احمد رفعت وحديثه بالأمس عن وفاة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما ، كذلك على معاناه اللاعب من عيب خلقي ومشاكل وراثية القلب.

وأكمل: "الدكتور أحمد الكرداني طبيب القلب أكد على أن رفعت كان يعاني من جلطة بالشريان التاجى الخلفى للقلب، وكان يعانى من ضعف خلقى في عضلة القلب غير معروف سببه نتيجة عوامل جينية، والذى يحدث غالبا نتيجة زواج الأقارب.

وبعد تحسن اللاعب في المستشفى كان يتم متابعة حالته بجهاز من الأجهزة الحديثة اسمه "تيلميترى" وهو جهاز يتابع المريض عن بعد، وكان حالته مستقرة وسبب وفاته هو اضطراب مفاجئ لضربات القلب".

وتابع: "لم يتم الحديث مع الأطباء مطلقا، ونريد أن تسير الأمور لاتهام أحمد دياب ثم أحمد شوبير وغيرهم فقط، قد يكون أخطأ هؤلاء، ولكن لا أدافع عنهم ومن يخطأ يحاسب، وأنا سعيد بقيام الوزير بتشكيل لجنة قانونية لمحاسبة الجميع، ويجب محاسبة وكيل أعماله نادر شوقي، الذي خرج للظهور اعلاميا بعد وفاته، ولكنه ظل صامتا لفترة طويلة على مدار عام كامل.. وأين كان نادر شوقي من تلك الازمات ولم يقم بتسهيل الأمور والحصول على التصريح".

وأردف: "هل نادر شوقي لم يتقاضى أموال من انتقاله للوحدة، فبدلا من ذلك كان عليه أن يقوم بالنصح، واللاعب كان يعاني من عيب خلقي في عضلة القب وهذا الكلام أعلمه منذ شهرين.. والجميع يجب ان يحاسب والأمر ليس بالدموع ولا دغدغة مشاعر الناس، لدرجة أن البعض اصبح يقول أن رمضان صبحي من الممكن أن يتعرض لما حدث لرفعت، وانقذوه من قصة المنشطات".

واستطرد: "هناك البعض يزايد على حساب أحمد رفعت، ولا أعرف ماذا يريدون أن يقولوا للرأي العام، هل أنت كنت تعلم أنه عنده تجنيد وتريد ان يحترف بالخارج فانت مشارك فيما حدث له.. هل الناس تريد ان تقول أن احمد دياب وشوبير هم سبب ما حدث لرفعت".

وأكد: "رفعت كان عنده عيب خلقي ولم يكن غير معروف، وهو يلعب منذ عشر سنوات، وربنا أراد أن يحدث له الانتكاسة في وقت معين، رفعت سافر بشكل غير قانوني ورجع مصر وقام بتظبيط أموره، ولعب في الموسم الحالي مع ناديه، الجميع يجب ان يحاسب، والوكيل يجب محاسبته لأنه ساعده في التحايل على القانون والاحتراف بشكل غير قانوني".