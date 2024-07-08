علاقة الأهلي والزمالك بحكم مباراة إسبانيا وفرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - يلعب منتخب إسبانيا مع فرنسا على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة يورو 2024، وفي نصف النهائي الآخر يلتقي منتخب إنجلترا مع هولندا.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تعيين السلوفيني سلافكو فينسيتش، لقمة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 المقامة في ألمانيا.

ويدير الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، مواجهة نصف النهائي، ويعاونه مواطنيه توماس كلانسنيك وأندراز كوفاسيتش، فيما سيكون السلوفاكي إيفان كروزلياك حكمًا رابعًا.

وستكون هذه المباراة الثالثة التي يقودها الحكم صاحب الـ 44 عامًا في بطولة يورو، بعدما أدار مباراتي إيطاليا وإسبانيا في دور المجموعات، وسويسرا والمجر أيضًا.

وسبق لفينسيتش وأدار مباراة في الدوري المصري الممتاز وجمعت بين النادي الأهلي والزمالك في القمة رقم 125، على استاد القاهرة الدولي، يوم 21 يناير 2023، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بنتيجة 3-0.