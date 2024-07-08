أشرف صبحي يكشف موعد انتخابات اتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، أن الوزارة قامت بمخاطبة مجلس الوزراء من أجل تعديل موعد إقامة المباريات بدلا من إقامتها في الرابعة عصرا.

إقرأ أيضًا..



وأضاف صبحي في تصريحات مع الاعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس: مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الرياضة بشأن تعديل موعد المباريات، وقمنا بمخاطبة رابطة الأندية بالرد، وكنا حريصين على التدخل من أجل حل الأزمة.

وأردف: عقب انتهاء دورة الألعاب الاولمبية، سيتم الدعوة إلى انتخابات جديدة إلى اتحاد الكرة وفقا للوائح، ووفي ديسمبر المقبل سيكون هناك مجلس جديد لاتحاد الكرة خلفا للمجلس الحالي