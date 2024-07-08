رباعي الدوري السعودي يتألق ويلعب دورًا مهمًا في التأهل إلى نصف نهائي يورو 2024

شهدت النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” تألق رباعي الدوري السعودي للمحترفين ووصولهم إلى دور نصف النهائي.

ونجحت منتخبات فرنسا وإسبانيا وهولندا وإنجلترا في الوصول إلى دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا في نسختها السابعة عشر، المقامة في ألمانيا.

وتضم هذه المنتخبات 4 لاعبين، يلعبون مع أندية في الدوري السعودي للمحترفين والذين ساهموا في الوصول إلى الدور قبل النهائي.

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نجولو كانتي مهاجم الاتحاد السعودي، شارك مع منتخب فرنسا في المباريات الخمس، وحقق جائزة أفضل اللاعب في المباراة في مناسبتين، وقدم مستويات مميزة إلا أنه لم يسجل أو يصنع.

فيما ظهر إيمريك مدافع النصر، خلال 4 مباريات مع منتخب إسبانيا، وقدم مستوى مميز وهو ما ساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة في لقائين.

أما ناتشو، الذي انضم حديثًا إلى صفوف القادسية السعودي فقد شارك خلال مباراتين مع منتخب إسبانيا، وساهم في عدم تلقي فريقه للأهداف في مباراة واحدة.

وفي الأخير فاينالدوم، لاعب وسط نادي الاتفاق الذي شارك كبديلٍ في 3 مباريات مع منتخب هولندا.