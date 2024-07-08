غياب كهربا والشناوي.. قائمة الاهلي لمواجهة طلائع الجيش

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق فوزه الثاني عشر على التوالي في الدوري، حيث حافظ على سجله خالياً من الهزائم منذ 24 مباراة، بعد أن حقق الفوز في آخر 11 مباراة.

وكان آخر انتصارات الاهلي في المسابقة على حساب فريق الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويُذكر أن الاهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش برباعية نظيفة في المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ13 من المسابقة.

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وشهدت القائمة غياب 10 لاعبين عن المباراة وهم ( محمد الشناوي، مصطفى مخلوف، بيرسي تاو، محمود متولي، محمود كهربا، رامي ربيعة، كريستو، علي معلول، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا)

قائمة الاهلي لمباراة طلائع الجيش:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال.

خط الوسط: كرم توفيق، حسين الشحات، إمام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، مروان عطية، رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.