الاهلي يوافق على رحيل لاعبه إلى الرجاء المغربي

وافق مسؤولو الكرة بالنادي الاهلي، على رحيل أحد لاعبي الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد وصول عرض رسمي لضمه في الساعات الأخيرة.

وقرر مسئولو الكرة بالقلعة الحمراء، الموافقة على انتقال محمد الضاوي كريستو إلى صفوف فريق الرجاء الرياضي المغربي على سبيل الإعارة.

وتصل قيمة إعارة محمد الضاوي كريستو إلى صفوف الرجاء المغربي إلى مايقرب من 200 ألف دولار لمدة موسم.

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ورفض الاهلي وجود بند أحقية شراء للرجاء في تعاقد كريستو، في ظل رؤية لجنة التخطيط بأن اللاعب يمتلك موهبة كبيرة وأن خروج سيكون فقط للحصول على فرصة للمشاركة.

وشارك كريستو في 15 مباراة عبر كافة البطولات، لم يسجل خلالها أي هدف، بينما صنع هدفًا وحيدًا في مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2022-2023 أمام فريق المقاولون العرب.

كانت آخر مشاركة للاعب مع القلعة الحمراء في الجولة الماضية من الدوري المصري، حيث دخل بديلًا في الدقيقة 80 خلال مواجهة فريق الداخلية على ستاد القاهرة الدولي، والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف، دون أن يسجل أو يصنع.