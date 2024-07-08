الرجاء المغربي يطلب ضم رضا سليم والاهلي يحدد موقفه

كشف محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء البيضاوي، أنه طلب التعاقد مع رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الرجاء المغربي تواصل مع الاهلي، من أجل الحصول على خدمات رضا سليم، على سبيل الإعارة في فترة انتقالات الصيف الحالي.

وأكد أنه يوجد موافقة مبدئية من جانب النادي الاهلي من أجل التعاقد مع رضا سليم على سبيل الإعارة.

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وأشار إلى أن هذا سيتم في حال عدم تلقي القلعة الحمراء عرضًا آخر لشراء اللاعب بشكل نهائي خلال الانتقالات الجارية.

كما أوضح أن الاهلي وافق على انتقال محمد الضاوي كريستو لاعب فريقه على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، مؤكدًا أنه يتم إنهاء بعض التفاصيل مع وكيل اللاعب لحسم الصفقة.