موعد مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يقدم موقع “كورة 365″، موعد مباراة الاهلي أمام طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، حصدها الأحمر من 22 مباراة، فيما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، حصدها من 26 مباراة.

وكان الاهلي، تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدف.

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موعد مباراة الاهلي أمام طلائع الجيش

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة الـ30 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكان الاهلي قد واجه طلائع الجيش قبل أيام قليلة في مباراة مؤجلة من الدور الأول، ونجح في الفوز بنتيجة 4-0.

ويقام اللقاء يوم الإثنين القادم 8 يوليو، وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر ومكة المكرمة.