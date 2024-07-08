الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سليمان

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف العام على فريق الكرة.

وأكد سالم في تصريحات تليفزيونية أن سليمان خضع لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات الماضية، موضحًا أن حالته الصحية مطمئنة، وسيخضع لجراحة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

فيما تحدث سالم عن كواليس حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المقبل، مؤكدًا أن الأبيض لا يمكن غيابه عن البطولات القارية وأن هذا غير مقبول بالنسبة لهم.

اقرأ أيضًا..الرجاء المغربي يطلب ضم رضا سليم والاهلي يحدد موقفه

وشدد على أن مجلس إدارة الزمالك كان في تحدٍ كبير، حيث مر أعضائه بأسبوع هو الأصعب لهم منذ توليهم المسئولية، وذلك بسبب ضيق الوقت لحل أزمة الحصول على الرخصة الإفريقية..