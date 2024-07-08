عمر جابر ينشر لافتات الجماهير.. ويعلق: "ربنا يرحمك يا رفعت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد رفعت لاعب الفريق الأسبق ومودرن سبورت، والذي وافته المنية فجر أمس السبت، بعد تدهور حالته الصحية.

ونشر جابر صورا للافتات جماهير الزمالك لأحمد رفعت، في مباراة اليوم ضد الإسماعيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، وعلق: "ربنا يرحمك يا رفعت في جنة الخلد إن شاء الله".

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح أحمد رفعت، قبل انطلاق المباراة.

ورفعت جماهير الزمالك، لافتة تحمل صورة رفعت، وأخرى كتب عليها: "توقف قلبه وأوجع قلوبنا، في الجنة يا رفعت".

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