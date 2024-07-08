جوميز: الدوري لم ينتهي.. وحزين لرحيل أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على سعادته الكبيرة بعد الفوز على النادي الإسماعيلي وقدرة لاعبيه على تغيير النتيجة من التأخر بهدف إلى فوز بهدفين، مشيراً إلى حزنه بسبب وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وقال جوميز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "من وجهة نظري أنه يوم جيد جداً للزمالك، واللقاء وضح لنا إننا نمتلك لاعبين يمكنهم تمثيل الفريق في المستقبل، لم نقدم الأداء الجيد خلال اللقاء، ولكني سعيد على قدرة اللاعبين بتغيير النتيجة، وتحويل التأخر إلى فوز".

وأضاف: "الإسماعيلي يمتلك لاعبين أقوياء ومميزين، ويجب علينا استغلال اللاعبين الناشئين، وأعمل دائماً مزج بين اللاعبين الشباب واللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق".

وتابع: "عمار ياسر بدأ اليوم في مركز المهاجم، ولكنه ليس مركزه الأساسي، وأفضل مركز يجيد فيه هو مركز الجناح الشمال".

وواصل: "سمعت أن أحمد رفعت كان لاعب جيد جداً، وحظين على وفاته، ويجب عمل فحص لجميع الملاعب، لاتخاذ إجراء سريع في حالة حدوث مثل هذا الموقف مرة آخرى".

واختتم جوميز تصريحاته: "الزمالك بعيد عن المركز الذي من المفترض أن يتواجد فيه، لكن الدوري لم ينتهي".

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهزيمة، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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