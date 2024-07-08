وزير الرياضة: ستتم محاسبة المخطئ في أزمة سفر اللاعب أحمد رفعت للخارج حال وجود إدانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تقوم بدورها إزاء الأزمات التي تحدث، سواء بالنقاش أو الحل بالتفاوض، أو بالتحقيق، مشيرا إلى أن هذا ما حدث في ملابسات أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت، الذي نتقدم لأسرته بخالص العزاء.

وأوضح صبحي، خلال داخلة هاتفية، ببرنامج "في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي ، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن ما قامت به الدولة سواء وزارة الصحة أو الشباب والرياضة أو حتى نادي فيوتشر، بعد واقعة أحمد رفعت وسقوطه خلال المبارة، كان دورا سريعا جدا وقويا، وقمنا بما يمكن القيام به.

وتابع وزير الشباب والرياضة: "لكن نحن عند الحالة الأخيرة، عندما خرج وتحدث عن أزمة نفسية مر بها، كان يجب أن يكون لنا دور من خلال التحقيق في سفر اللاعب إلى الخارج، وسنعلن للرأي العام نتائجه بشكل شفاف؛ مشددًا على أنه ستتم محاسبة المخطئ في أزمة سفر اللاعب الراحل أحمد رفعت للخارج بعد انتهاء التحقيقات حال وجود إدانة.

وواصل، فيما يخص تغيير مواقيت مباريات الدوري العام لتكون من الخامسة والنصف بدلا من الرابعة، فهناك بعدين، الأول أن درجات الحرارة أعلى، والبعد الآخر، أننا نقوم بعمل رصد للرأي العام، لذلك طالبنا من رئيس الوزراء هذا الأمر، وصدر قرار أن يكون البداية من 5 ونص وهذا ملائم.

بالنسبة لفريدة عثمان، قال: "قرأت ما كتبته، واتصلت برئيس اتحاد السباحة، لكن التقليل والريكورد شيء فني متخصص يخرج من الاتحاد واللجنة الأولمبية، وهم أقروا بصحة ما تم".

وتابع: "نحن نشجع فريدة، لكن هناك معايير فنية ولا أحد يتدخل فيها، لأنها لعبة فردية وألعاب رقمية، وليس لعبة جماعية".

وكشف وزير الشباب والرياضة، عن وجود تكليفات رئاسية بزيادة المكافآت المالية للحاصلين على ميداليات أولمبياد باريس 2024.

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