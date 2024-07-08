مصدر لـ"الخليج 365": "الأهلي اتفق مع مدرب أجنبي لفريق اليد.. ويصل القاهرة في هذا الموعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أنهي النادي الأهلي، اتفاقه مع المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد، عقب رحيل الإسباني ديفيد ديفيز مدرب الفريق السابق.

وأعلن محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، في وقت سابق، رحيل ديفيد بعد تلقيه عرضا من الدوري الروماني.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الأهلي اتفق مع مدرب أجنبي لفريق كرة اليد، ووقع على عقد لمدة سنتين، وهو مدرب لم يسبق له التدريب في مصر، ويأتي القاهرة يوم الجمعة المقبل".

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