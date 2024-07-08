ستوري نجوم كرة القدم.. تدريبات تريزيجيه.. وذكريات أحمد رفعت مع نجوم كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض جلسات الاستشفاء.

وقام النجم المصري محمد النني، بشر صورة له مع مدرب المنتخب الأوليمبي روجيرو ميكالي، خلال معسكر المنتخب استعداداً لأولمبياد باريس.

وشارك النجم المصري ونادي طرابزون سبور التركي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور خلال تواجده في تدريبات فريق طرابزون اليوم.

كما نشر أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية.

وحرص نجم النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد، على نشر صورة له رفقة الراحل أحمد رفعت، الذي وافته المنية أمس السبت.

وكتب محمد مجدى أفشة عبر خاصية ستوري عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "من أشد أنواع الظلم أن يلعب الظالم دور الضحية، ويتهم المظلوم بأنه ظالم".

كما كتب محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي عبر حسابه على "إنستجرام": "هذه الدنيا غير عادلة لكن الله عادل، يسمع ويرى ويجازي ولأجله نحتسب".

ونشر لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي أيمن أسرف صورة تجمعه مع الراحل أحمد رفعت ومحمد مجدى أفشة وعلق عليها، "الله يرحمك يا رفعت".

وشارك أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي متابعيه، صورة له من مران النادي الأهلي اليوم.

وقام صالح جمعة لاعب الكرخ العراقي، بنشر صورة للراحل أحمد رفعت عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

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