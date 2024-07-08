الأهلي في الدوري المصري.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
تقام اليوم الإثنين 8 يوليو، 3 مباريات في الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة في كرة السلة ضمن الملحق المؤهل إلى أولمبياد باريس.
وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:
الدوري المصري:
فاركو – الداخلية، 4:00 مساءً، على قناة إكسترا لايف
الاتحاد السكندري – بيراميدز، 5:30 مساءًا، على قناة أون تايم سبورتس 2
الأهلي – طلائع الجيش، 7:30 مساءًا، على قناة أون تايم سبورتس 1
كرة السلة.. الملحق المؤهل للأولمبياد
ليتوانيا – بورتوريكو، الساعة 1:00 مساءًا
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