الأهلي في الدوري المصري.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تقام اليوم الإثنين 8 يوليو، 3 مباريات في الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة في كرة السلة ضمن الملحق المؤهل إلى أولمبياد باريس.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري:

فاركو – الداخلية، 4:00 مساءً، على قناة إكسترا لايف

الاتحاد السكندري – بيراميدز، 5:30 مساءًا، على قناة أون تايم سبورتس 2

الأهلي – طلائع الجيش، 7:30 مساءًا، على قناة أون تايم سبورتس 1

كرة السلة.. الملحق المؤهل للأولمبياد

ليتوانيا – بورتوريكو، الساعة 1:00 مساءًا

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