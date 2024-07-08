ملف رياضة الخليج 365.. فوز الزمالك على الإسماعيلي.. لجنة لكشف ملابسات وفاة أحمد رفعت.. وموعد العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها فوز فوز الزمالك على الإسماعيلي، موعد عزاء أحمد رفعت، وتشكيل لجنة قانونية لكشف ملابسات وفاة رفعت.

ونستعرض لكم أبرز الأخبار التي نشرت أمس:

بثنائية السعيد.. الزمالك يفوز على الإسماعيلي في الدوري المصري (صور)

حقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

موعد ومكان عزاء أحمد رفعت

أعلن نادي مودرن سبورت، في بيان رسمي، موعد عزاء اللاعب الراحل أحمد رفعت، والذي وافته المنية فجر أمس السبت 6 يوليو 2024، بعد تدهور حالته الصحية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"توقف قلبه وأوجع قلوبنا" جمهور الزمالك ينعى أحمد رفعت (فيديو وصور)

نعى جمهور الزمالك في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، أحمد رفعت لاعب الفريق السابق ومودرن سبورت، والذي وافته المنية فجر أمس السبت، بعد تدهور حالته الصحية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"خاض معايشة بنادي سويسري".. من هو شقيق كهربا الصادر حكم بحسبه اليوم؟ (صور)

مايو 2023 احتفل محمود كهربا مع لاعبي النادي الأهلي بمناسبتين، الأولى، تتويج الأهلي بالسوبر المصري على حساب بيراميدز، الثانية، خروج شقيقه لاعب كرة القدم بالأهلي والإسماعيلي سابقا، "فتحي" من السجن.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أشرف صبحي يُعلن تشكيل لجنة قانونية لكشف ملابسات وفاة أحمد رفعت

أعلن وزير الرياضة، أشرف صبحي، أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لكشف ملابسات وفاة لاعب مودرن سبورت أحمد رفعت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.