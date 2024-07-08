مرتضى منصور يوجه رسالة إلى الرياضيين بخصوص عزاء أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كتب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، منشورًا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يطالبه فيه الرياضيين بالتواجد في عزاء اللاعب الراحل، أحمد رفعت.

وجاء في المنشور: "أتمنى من كل الرياضيين أن يتقدموا الصفوف اليوم الاثنين في تقبل العزاء في المرحوم اللاعب أحمد رفعت المؤدب ضحية القهر والظلم والخوف وذلك في القاعة الكبري بمسجد الحامدية الشاذلية، ألف رحمة ونور علي روحك الطاهرة يا أحمد".

وقرر مرتضى منصور ونجليه، أحمد وأمير، إقامة عزاء لأحمد رفعت يوم الاثنين، بمسجد الحامدية الشاذلية يوم الاثنين8 يوليو.

يذكر أن نادي مودرن سبورت، أعلن أن عزاء أحمد رفعت لاعب الفريق ومنتخب مصر، يوم الثلاثاء المقبل بعد صلاة المغرب بقاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي.

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