"وعد من النني وزيزو".. تفاصيل زيارة أشرف صبحي معسكر منتخب مصر الأولمبي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تدريبات منتخب مصر الأولمبي اليوم، واستقبله جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل السفر للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

والتقى صبحي مع اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي ميكالي، وطالبهم بالتركيز لإسعاد المصريين.

وأضاف صبحي، أن الأولمبياد حصاد سنوات من التكوين والتعب والصبر والمثابرة بالنسبة للاعبين و للجهاز الفني، الذى يثق فيه تمام ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والكابتن بركات المشرف على المنتخب وكل أفراد المجلس، كما أنه يأمل أن يذهب أحفاد الفراعنة بعيدا فى الأولمبياد بعد المستوي المبهر الذى شاهده العالم العربي والإفريقي وصفق له فى بطولة أفريقيا بالمغرب.

وأشاد علام بالروح العالية التي شهدها خلال تدريبات المنتخب، معربا عن ثقته فى الجهاز الفني واللاعبين.

ووعد لاعبو المنتخب الأولمبي بقيادة محمد النني وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل، صبحي وعلام، بتقديم أقصى مع لديهم في أولمبياد باريس.

وينتظم حاليا المنتخب الأوليمبي، فى معسكر مغلق بالقاهرة يختتم الأربعاء المقبل قبل المغادرة إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17يوليو الحالي، ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية، استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.