وليد دعبس: نادر شوقي طلب خروج أحمد رفعت إلى الإمارات بعد واقعته مع جنش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف محمد:

تحدث وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، عن كواليس الأزمة التي تعرض لها الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق، قبل وفاته.

وقال دعبس في تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم": "وكيل أحمد رفعت نادر شوقي هو من أتى له بعرض الوحدة الإماراتي، وهو من طلب خروج اللاعب للعب في الإمارات، بعد الواقعة التي حدثت بينه وبين حارس الفريق محمود جنش في إحدى المباريات".

وأضاف: "النادي وافق على خروج رفعت للإعارة إلى فريق الوحدة الإماراتي، بناءً على رغبة اللاعب ووكيله، وليس النادي هو من طلب إعارته أو بيعه، ووقفنا مع اللاعب في أزمته دون مزايدة على أي شخص بما فيها وكيلة".

وتابع: "وكيل أحمد رفعت واللاعب أصروا على السفر واللاعب في الإمارات، وبناءً على ذلك قامت إدارة مودرن سبورت بالاستفسار من وزارة الشباب والرياضة على موقف أحمد رفعت أثناء سفره لخوض مباراة أفريقيا، ثم قامت وزارة الرياضة بمد تصريح السفر الخاص باللاعب لمدة ثلاثة أشهر للمعايشة، وهى كلمة يتم كتابتها في كل التصاريح ولا تعني أن اللاعب سيتم اختباره هناك، ويتم تجديد هذه المدة كل ثلاثة أشهر، ولا يوجد أي تزوير في الأوراق".

واختتم: "وزارة الشباب والرياضة هى من قامت بإرسال خطاب إلى الأمانة العامة للقوات المسلحة، بمد فترة سفر أحمد رفعت لثلاثة أشهر إلى الإمارات، ثم قامت وزارة الرياضة بإرسال صورة من الخطاب إلى النادي".

يذكر أنه وقعت مشادة بين أحمد رفعت وجنش عقب مباراة فيوتشر ضد بول الأوغندي، في الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية 2022.

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