شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الأولمبية يكشف عن رافعى علم مصر فى حفل افتتاح أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية أن البعثة المصرية المشاركة في اولمبياد باريس مكونة من 149 لاعبا، وتعاقدنا مع رعاة مميزين، وأن مقدمة البعثة وهي عبارة عن وفد إداري سيسافر أولا ثم سنبدأ الدخول بداية من يوم 17 و18 وهكذا.



وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc، إنه ليس بالضروري أن يحمل لاعب كرة الميدالية، وإن التخصيص لمحمد صلاح كونه لاعب أيقونيا، ولكن بعد اعتذاره سيحمل العلم لاعبان من الألعاب الفردية، هما سارة سمير وأحمد الجندي وهما لاعبان حصلا على ميداليات.



وتابع أنه يتوقع الحصول على عدد من الميداليات من 7 إلى 11 ميدالية، وأبرز الاتحادات الخماسي الحديث والتايكوندو ورفع الأثقال ومصارعة والرماية، مؤكدا أنه أبلغ فريدة عثمان مبكرا أنها لن تتمكن من المشاركة في الأولمبياد وأنه لم يبلغه من الأساس بالمشاركة.



واختتم تصريحاته بأنه يتوقع المنافسة في كرة القدم واليد، أما الطائرة فلا لأنها بعيدة منذ فترة، وبالتالي فهذا موقف الألعاب الجماعية.