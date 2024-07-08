شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات قوية فى ختام الجولة الـ"30" بالدوري المصري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم، الاثنين، 3 مباريات قوية فى ختام منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويلتقي فاركو مع الداخلية، بينما يصطدم الاتحاد السكندري مع بيراميدز، ويلاقى الاهلى نظيره طلائع الجيش فى مواجهات صعبة بمشوار الهبوط والقمة في سباق الدوري.

مباراة الاهلى والطلائع مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

مواعيد مباريات الجولة الـ"30" لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 8 يوليو

فاركو & الداخلية..4 عصراً

الاتحاد السكندري & بيراميدز..5.30 مساءً

الأهلى & طلائع الجيش..7 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.