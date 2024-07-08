شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتهاء الدورى يهدد تقديم بدء معسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم المنتخب الوطني الأول في معسكره المقبل خلال الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر القادم لخوض مباراتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

وكان حسام حسن المدير الفني للمنتخب يعتزم تقديم موعد المعسكر ليقام نهاية أغسطس، كما اعتاد في التوقفات الماضية؛ لخلق حالة من الانسجام في المعسكر بين اللاعبين.

لكن رغبة حسام حسن تصطدم بموعد انتهاء الدوري والمقرر له حسب جدول رابطة الأندية يوم 18 أغسطس المقبل، وهو ما يشكل صعوبة في تقديم موعد المعسكر حتى يحصل اللاعبون على راحة.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، ليبدأ الفراعنة مشوار التصفيات للتأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.

ومن المقرر أن تتم إقامة مباريات التصفيات بالكامل قبل نهاية العام الجارى، حيث تقام 6 جولات في الربع الأخير من العام، حيث تبدأ في سبتمبر وتنتهى في نوفمبر.