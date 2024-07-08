شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: نسعى لتطوير المنظومة الطبية بالملاعب.. ولا بد من موسم استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن هناك لجنة من المستشارين والقضاة تحقق فى ملف وفاة أحمد رفعت، وسيتم الكشف عن المقصرين فى أقرب وقت ممكن.

وقال أشرف صبحى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نحترم جميع الآراء وننتظر توضيح الصورة بشكل كامل فى ملف وفاة أحمد رفعت".

وأضاف وزير الرياضة: "وزارة الشباب والرياضة جهة رقابية ونسعى لحل الأزمة قبل ظهورها، ودائما الوزارة فى الحدث ونسعى لحل جميع الأزمات".

وتابع: "أزمة أحمد رفعت كنا متواجدين فيها من بدايتها وعملنا كل ما نستطيع لتذليل كل العقبات التى تواجهه، وأكرر التعازى لأسرة أحمد رفعت ونسعى لتطوير المنظومة الطبية فى الملاعب".

واستطرد: "هناك لجنة من المستشارين والقضاة تحقق فى ملف أحمد رفعت، وستكشف ما حدث والمقصرين فى أسرع وقت ممكن بما يتفق مع حجم الحدث ونتائج التحقيقات ستظهر فى القريب العاجل".

وعن المنتخب الأوليمبى، قال: "كرة القدم فى الأولمبياد غير مدرجة فى الأجندة الدولية للفيفا، وهو ما يمنع الأندية من ترك لاعبيه فى هذا التوقيت للمنتخب، لأنها ستبدأ الإعداد للموسم الجديد هذا بالنسبة للمحترفين".

وأضاف: "ضم اللاعبين فى الأولمبياد اختيارى والأندية هى من لها السلطة فى هذه النقطة، لأنه لا يوجد لوائح تجبر الأندية على ضم اللاعبين للمنتخب، لذلك الأندية لها بعض الحق فى التمسك باللاعبين خاصة فى الدورى المصرى الذى يشهد منافسة قوية على اللقب وما زال ممتدا".

وعن الانتخابات، قال أشرف صبحى: "لا بد من إجراء انتخابات للاتحادات الأهلية بعد الدورة الأولمبية، لذلك ليست هناك رفاهية لإقالة أو تعيين اتحاد كرة القدم والتدخل يعرضنا للإيقاف".

وأضاف وزير الرياضة: "لا بد من تطوير الدورى المصرى ولا مفر من موسم استثنائى لكى يعود إلى مواعيده الصحيحة".