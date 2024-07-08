شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: حصلنا على الرخصة الأفريقية.. وكان هناك تعاون كبير من المغربى خالد بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن خضوع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق الكرة لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات الماضية.

وقال أحمد سالم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: الحالة الصحية لأحمد سليمان مطمئنة، وسيخضع لجراحة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وتطرق سالم للحديث عن كواليس الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المُقبل، قائلًا: لا يُمكن أن يغيب الزمالك عن المشاركات الأفريقية هذا غير مقبول بالنسبة لنا.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك كان في تحد كبير، حيث مر أعضاؤه بأسبوع هو الأصعب لهم منذ توليهم المسئولية، نظرًا لضيق الوقت لحل أزمة الحصول على الرخصة الأفريقية.

وأتم أحمد سالم تصريحاته قائلا: كان هناك تعاون كبير من المغربي خالد بوطيب في المفاوضات، ونجحنا في الوصول لصيغة اتفاق حصلنا من خلالها على الرخصة الأفريقية والمشاركة بشكل طبيعي في كأس الكونفدرالية بالموسم المُقبل.