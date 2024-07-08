شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام الطلائع اليوم الاثنين 8 -7 - 2024 فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة طلائع الجيش اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

وعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى أمام الطلائع فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة الطلائع فى السابعة مساء اليوم الاثنينباستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى والطلائع في الدوري

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 54 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 20.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 30.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والطلائع في الدوري

فاز الأهلى على الداخلية برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل الطلائع سلبياً مع الاتحاد السكندري بالجولة الأخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والطلائع فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.