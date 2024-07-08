شكرا لقرائتكم خبر عن هل نجح التحكيم فى إدارة مباراتى الزمالك والإسماعيلى وسيراميكا ضد الجونة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى أن الـVAR ضرب موعدا مؤثرا للظهور في مباريات الأحد بالجولة الـ30 من عمر الدوري الممتاز.

في الدقيقة 76 تدخل الـVAR بشكل جيد واستدعى الحكم إلى شاشة المراجعة ليعود الحكم ويحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك رغم أنه كان قريبا من المخالفة، وفي الدقيقة 81 يتخذ الحكم فرمان بركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك لمسة يد على مدافع الإسماعيلي، وأكد الـVAR صحة القرار، كما سمح الحكم باستمرار اللعب عندما طالب الإسماعيلي بركلة جزاء لمسة يد على مدافع الزمالك، لكن قرار الاستمرار كان صحيحا طبقا للقانون.

لقاء البلدية والمصري أدارها حكم الدرجة الأولى صبحى العمراوى، وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف دون رد، ونجح في السيطرة على اللقاء، واحتسب ركلة جزاء صحيحة لصالح المصرى على مدافع البلدية لمسة يد، أحرز منها هدف المباراة الوحيد.