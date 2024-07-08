وزير الرياضة: سنحاسب المخطئ في أزمة سفر اللاعب أحمد رفعت للخارج

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تقوم بدورها إزاء الأزمات التي تحدث، سواء بالنقاش أو الحل بالتفاوض، أو بالتحقيق، مشيرا إلى أن هذا ما حدث في ملابسات أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت، الذي نتقدم لأسرته بخالص العزاء.

وأوضح صبحي، خلال داخلة هاتفية، ببرنامج "في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي ، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن ما قامت به الدولة سواء وزارة الصحة أو الشباب والرياضة أو حتى نادي فيوتشر، بعد واقعة أحمد رفعت وسقوطه خلال المبارة، كان دورا سريعا جدا وقويا، وقمنا بما يمكن القيام به.

وتابع وزير الشباب والرياضة: "لكن نحن عند الحالة الأخيرة، عندما خرج وتحدث عن أزمة نفسية مر بها، كان يجب أن يكون لنا دور من خلال التحقيق في سفر اللاعب إلى الخارج، وسنعلن للرأي العام نتائجه بشكل شفاف؛ مشددًا على أنه ستتم محاسبة المخطئ في أزمة سفر اللاعب الراحل أحمد رفعت للخارج بعد انتهاء التحقيقات حال وجود إدانة.