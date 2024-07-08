وليد دعبس: نادر شوقي كان على علم بكل شئ يفعله أحمد رفعت ونحن من أنهينا قصة التجنيد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، أنه لم يعلن أسباب رحيل أحمد رفعت لاعب الفريق من صفوف نادي الوحدة الإماراتي، ولم يصرح بأي شئ.

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وتابع دعبس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "ما قلته أنه لا يوجد أي تعليق بالنسبة لي، وأن نادر شوقي وكيل اللاعب، مكث معه 12 يومًا في الإمارات ولم يوضح لنا أي سبب للرحيل سوى أنه تذبذب للمستوى".

وأضاف وليد دعبس: "أنا رئيس مجلس إدارة النادي منذ الصعود للدوري المصري وتغيير اسمه، وأحمد دياب رئيس شركة الكرة، ونادر شوقي يعلم تفاصيل رحيله".

وقال رئيس نادي مودرن سبورت: "نحن من تولينا حالة أحمد رفعت وأملك خلفية طبية، وبعد ذلك نظرنا على الحالة الصحية لوظائف الكلى والقلب، وعند القسطرة اكتشفنا وجود جلطة وضيق شديد في القلب، وبالتالي تم تركيب دعامتين وتم إبلاغنا ورفضنا الإفصاح عن ذلك للاعب، لأن هناك مرحلة ثانية بتركيب اللاعب جهاز تنظيم ضربات القلب".

واستطرد وليد دعبس: "نادر شوقي بيتهمنا برحيله وهو من وراء رحيله وصاحب العرض، ويقول احنا مبنعملش حاجة للاعب ونادر لم يذهب معه في المستشفى ولا يتواجد في أي شأن طبي، ونحن من كنا معه، ونحن من حلينا مشكلته مع التجنيد".

وأوضح: "أحمد رفعت بعد عودته من الإمارات تحدثت معه وقولت له لماذا لم تسلم نفسه للتجنيد؟ وكان يرفض ذلك الأمر، واقنعناه بتسليم نفسه، وجلس في جهاز الرياضة العسكري ومعه موبايله ويتحدث معنا بشكل يومي".

وأوضح: "تم تعيين محاميين له وتم الحكم عليه سنة سجن، وذهب بعدها على نفس المكان الذي كان متواجد به ويتدرب مع طلائع الجيش، ولم يحدث أن دخل السجن من الأساس، وتوصلنا مع القوات المسلحة على تقديم التماس بناءً على حسن نية اللاعب، وبالتالي تم تخفيض عقوبته من سنة إلى شهرين وكل ذلك كان بالتنسيق مع نادر شوقي وكيله".

واختتم: "فيه شغل بيتعمل في قصة أحمد رفعت على السوشيال ميديا والمتاجرة باللاعب، والدواء الذي كان يتناوله أحمد رفعت به كافيين، وهو ما يسبب في زيادة سرعة ضربات القلب، ولكنه لم يتعاطى أي منشطات".