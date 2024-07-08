تعرف على ترتيب بطولة العالم للسائقين بعد جائزة بريطانيا الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - واصل بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول صدارته لبطولة العالم للسائقين للفورميلا وان بعد احتلاله المركز الثاني لجائزة بريطانيا الكبرى للفورميلا وان على حلبة سليفرستون التي اقيمت مساء الاحد .

وكان البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس قد نجح في الفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى وهي الجولة الحادية عشرة ضمن سباقات بطولة العالم للفورميلا وان للموسم الحالي ليواصل الزحف نحو المنافسة على المراكز الثلاث الاولى في بطولة العالم للسائقين بينما كانت خيبة الامل في سباق سليفرستون لزميلة البريطاني جورج راسل الذي خرج من السباق من اللفة 33 بعدما تصدر السباق من بدايته بعدما بدأ من المركز الاول بفوزه بالتجارب التأهيلية فيما طارد سوء الحظ ايضا الفرنسي شارل ليكلير الذي خرج صفر اليدين من السباق محتلا المركز السادس عشر وسط انهيار تام لنتائج لسائق فريق فيراري في السباقات الاخيرة .

ورغم تحقيق ثنائي فريق مكلارين لاندو نوريس واوسكار بياستري المركزين الثالث والرابع الا ان النتيجة جاءت مخيبة لامال فريق مكلارين الذي كان يأمل في حصول احد سائقيه على المركز الاول بينما جاء سائق فيراري كارلوس ساينز في المركز الخامس .

وفيما يلي ترتيب بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان بعد سباق جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سليفرستون :

المركز السائق النقاط

الاول ماكس فيرستابين 255 نقطة

الثاني لاندو نوريس 171 نقطة

الثالث شارل ليكلير 150 نقطة

الرابع كارلوس ساينز 146 نقطة

الخامس أوسكار بياستري 124 نقطة

السادس سيرجيو بيريز 118 نقطة

السابع جورج راسل 111 نقطة

الثامن لويس هاميلتون 110 نقطة

التاسع فرناندو ألونسو 45 نقطة

العاشر لانس أسترول 23 نقطة

11 نيكو هولكينبيرج 22 نقطة

12 يوكي تسونودا 20 نقطة

13 دانيال ريكاردو 11 نقطة

14 أوليفربيرمان 6 نقاط

15 بيير جاسلي 6 نقاط

16 كيفين ماجنسون 5 نقاط

17 اليكس البون 4 نقاط

18 اوكون 3 نقاط

19 جو جوانزو بلا نقاط

20 لويس سارجنت بلا نقاط

21 فاليتيري بوتاس بلا نقاط