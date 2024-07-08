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تعرف على ترتيب بطولة العالم للسائقين بعد جائزة بريطانيا الكبرى

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ياسر رشاد - القاهرة - واصل بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول صدارته لبطولة العالم للسائقين للفورميلا وان بعد احتلاله المركز الثاني لجائزة بريطانيا الكبرى للفورميلا وان على حلبة سليفرستون التي اقيمت مساء الاحد .

وكان البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس قد نجح في الفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى وهي الجولة الحادية عشرة ضمن سباقات بطولة العالم للفورميلا وان للموسم الحالي ليواصل الزحف نحو المنافسة على المراكز الثلاث الاولى في بطولة العالم للسائقين بينما كانت خيبة الامل في سباق سليفرستون لزميلة البريطاني جورج راسل الذي خرج من السباق من اللفة 33 بعدما تصدر السباق من بدايته بعدما بدأ من المركز الاول بفوزه بالتجارب التأهيلية فيما طارد سوء الحظ ايضا الفرنسي شارل ليكلير الذي خرج صفر اليدين من السباق محتلا المركز السادس عشر وسط انهيار تام لنتائج لسائق فريق فيراري في السباقات الاخيرة .

ورغم تحقيق ثنائي فريق مكلارين لاندو نوريس واوسكار بياستري المركزين الثالث والرابع الا ان النتيجة جاءت مخيبة لامال فريق مكلارين الذي كان يأمل في حصول احد سائقيه على المركز الاول بينما جاء سائق فيراري كارلوس ساينز في المركز الخامس .

وفيما يلي ترتيب بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان بعد سباق جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سليفرستون :

المركز                   السائق                                  النقاط 

الاول            ماكس فيرستابين                            255 نقطة                         

الثاني             لاندو نوريس                              171 نقطة 

الثالث            شارل ليكلير                               150 نقطة 

الرابع          كارلوس ساينز                             146 نقطة                

الخامس       أوسكار بياستري                           124 نقطة 

السادس       سيرجيو بيريز                             118 نقطة

السابع           جورج راسل                                111 نقطة 

الثامن         لويس هاميلتون                              110 نقطة 

التاسع         فرناندو ألونسو                                45 نقطة 

العاشر         لانس أسترول                                 23 نقطة 

11           نيكو هولكينبيرج                              22 نقطة 

12           يوكي تسونودا                                 20 نقطة 

13          دانيال ريكاردو                                 11 نقطة    

14          أوليفربيرمان                                    6 نقاط 

15         بيير جاسلي                                       6 نقاط 

16        كيفين ماجنسون                                  5 نقاط 

17        اليكس البون                                       4 نقاط 

18         اوكون                                              3 نقاط 

19        جو جوانزو                                        بلا نقاط

20        لويس سارجنت                                    بلا نقاط

21        فاليتيري بوتاس                                   بلا نقاط 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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