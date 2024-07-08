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تعرف على ترتيب بطولة العالم للصانعين بعد جائزة بريطانيا الكبرى

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل فريق ريد بول بطل العالم للفرق سيطرته على مقدمة جدول بطولة العالم للصانعين للفورميلا وان بعد اسدال الستار على جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سليفرستون مساء الاحد بإجراء السباق النهائي الذي اقيم بمشاركة العشر فرق المشاركة في بطولة العالم .

وتعد جولة بريطانيا الكبرى على حلبة سليفرستون هي الجولة الثانية عشرة لبطولة العالم للفورميلا وان حيث تصدر فريق ريد بول حامل اللقب البطولة برصيد 373  نقطة من خلال سائقيه الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم و زميله المكسيكي سيرجيو بيريز بينما يأتي فريق فيراري في المركز الثاني بالثنائي الفرنسي شارل ليكلير و الأسباني كارلوس ساينز برصيد 302 نقطة  بينما جاء فريق مكلارين في المركز الثالث برصيد 295  نقطة بسائقيه لاندو نوريس و أوسكار بياستري.

وفيما يلي الترتيب الكامل لبطولة العالم للصانعين لسباقات الفورميل وان قبل سباق جائزة الكبرى: 

الترتيب             الفريق            النقاط

الاول           ريد بول رايسنج    337  نقطة

الثاني             فيراري           302  نقطة

الثالث            مكلارين           295  نقطة

الرابع              مرسيدس      221  نقطة

الخامس         استون مارتن    68  نقطة

السادس       ريد بول فيزا     31 نقطة

السابع            هاس          27  نقطة

الثامن            ألبين                9 نقاط

التاسع          ويليامز               4 نقاط

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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