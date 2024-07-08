تعرف على ترتيب بطولة العالم للصانعين بعد جائزة بريطانيا الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل فريق ريد بول بطل العالم للفرق سيطرته على مقدمة جدول بطولة العالم للصانعين للفورميلا وان بعد اسدال الستار على جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سليفرستون مساء الاحد بإجراء السباق النهائي الذي اقيم بمشاركة العشر فرق المشاركة في بطولة العالم .

وتعد جولة بريطانيا الكبرى على حلبة سليفرستون هي الجولة الثانية عشرة لبطولة العالم للفورميلا وان حيث تصدر فريق ريد بول حامل اللقب البطولة برصيد 373 نقطة من خلال سائقيه الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم و زميله المكسيكي سيرجيو بيريز بينما يأتي فريق فيراري في المركز الثاني بالثنائي الفرنسي شارل ليكلير و الأسباني كارلوس ساينز برصيد 302 نقطة بينما جاء فريق مكلارين في المركز الثالث برصيد 295 نقطة بسائقيه لاندو نوريس و أوسكار بياستري.

وفيما يلي الترتيب الكامل لبطولة العالم للصانعين لسباقات الفورميل وان قبل سباق جائزة برشلونة الكبرى:

الترتيب الفريق النقاط

الاول ريد بول رايسنج 337 نقطة

الثاني فيراري 302 نقطة

الثالث مكلارين 295 نقطة

الرابع مرسيدس 221 نقطة

الخامس استون مارتن 68 نقطة

السادس ريد بول فيزا 31 نقطة

السابع هاس 27 نقطة

الثامن ألبين 9 نقاط

التاسع ويليامز 4 نقاط